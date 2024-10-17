Адвокат Мбаппе: Килиан даст показания шведскому правосудию, если это будет необходимо

Мари-Аликс Кану-Бернар, являющаяся адвокатом нападающего сборной Франции и мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, прокомментировала информацию, что якобы футболист уже рассказал некоторым СМИ о деталях своей поездки в Стокгольм, после которой против него были выдвинуты обвинения в изнасиловании.

«Килиан сохраняет приоритет предоставления объяснений именно шведскому правосудию, если это будет необходимо. Я решительно осуждаю утверждения СМИ, которые намекают, что Килиан Мбаппе уже всё рассказал о деталях его поездки в Стокгольм», — приводит слова Кану-Бернар La Provence.

Ранее полиция начала расследование по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где Мбаппе и его друзья останавливались во время поездки в Швецию.

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