Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Адвокат Мбаппе: Килиан даст показания шведскому правосудию, если это будет необходимо

Адвокат Мбаппе: Килиан даст показания шведскому правосудию, если это будет необходимо
Аудио-версия:
Комментарии

Мари-Аликс Кану-Бернар, являющаяся адвокатом нападающего сборной Франции и мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, прокомментировала информацию, что якобы футболист уже рассказал некоторым СМИ о деталях своей поездки в Стокгольм, после которой против него были выдвинуты обвинения в изнасиловании.

«Килиан сохраняет приоритет предоставления объяснений именно шведскому правосудию, если это будет необходимо. Я решительно осуждаю утверждения СМИ, которые намекают, что Килиан Мбаппе уже всё рассказал о деталях его поездки в Стокгольм», — приводит слова Кану-Бернар La Provence.

Ранее полиция начала расследование по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где Мбаппе и его друзья останавливались во время поездки в Швецию.

Материалы по теме
Мбаппе заверил «Реал», что «ПСЖ» стоит за обвинениями игрока в изнасиловании — Cadena Ser

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android