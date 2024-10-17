«Барселона» потеряла интерес к Киммиху и Зане, Флик доволен нынешним составом — MD

«Барселона» больше не рассматривает футболистов «Баварии» Йозуа Киммиха и Лероя Зане в качестве приоритетных трансферных целей. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, главный тренер каталонского клуба Ханс-Дитер Флик считает, что эти позиции в клубе достаточно хорошо укомплектованы на текущий момент.

При этом немецкий специалист проявляет интерес к подписанию контракта с левым защитником мюнхенского клуба Альфонсо Дэвисом. Трудовые соглашения всех трёх указанных футболистов «Баварии» заканчиваются летом 2025 года.

После девяти туров испанской Примеры «Барселона» набрала 24 очка и на текущий момент занимает первое место.

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