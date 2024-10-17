Первый тренер Свистуновой: Яна всегда была девочкой — атлетичных манер у неё не было

Первый тренер российской футболистки Яны Свистуновой Сергей Леонтьев рассказал о начале её карьеры.

«У Яны и Алсу разные манеры игры — Абдуллина более атлетичная. Она и пошла в английский чемпионат, который проповедует силовую игру. А Яна всегда была девочкой. Она всегда возилась с мячом, а атлетичных манер у неё не было. Испания более техничная футбольная страна, поэтому она и попала в «Барселону». Там они играют в футбол, что и умеет Яна», — сказал Леонтьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее стало известно, что российская футболистка Яна Свистунова перейдёт в испанскую «Барселону» из московского «Чертаново». В сезоне-2024 российской Суперлиги 18-летняя Яна Свистунова провела 13 матчей, в которых забила четыре мяча.