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Первый тренер Свистуновой: Яна возила ребят пачками — была на голову сильнее пацанов

Первый тренер Свистуновой: Яна возила ребят пачками — была на голову сильнее пацанов
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Сергей Леонтьев, являющийся первым тренером Яны Свистуновой, прокомментировал информацию о её возможном переходе в «Барселону».

«Я уже 30 лет тренирую и работаю с ребятами. Я был первый в Нижегородской области, кто увидел девочку, когда она играла по детским садикам. Она возила ребят пачками. Когда набрал 2006 год, пригласил Яну. Никогда не задумываешься, что будет в будущем с ребёнком. Мы тихо и спокойно работали. В том возрасте она была на голову сильнее пацанов.

Я знал, что Яна будет игроком сборной России, но чтобы «Барселона» — даже в мыслях не было», — сказал Леонтьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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