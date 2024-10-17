Мбаппе поделился эмоциями после признания его игроком месяца в «Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отреагировал на признание его лучшим игроком «сливочных» по итогам минувшего сентября.

«Я очень счастлив и благодарен болельщикам «Реала». Мне приятно быть игроком месяца. Самое главное — побеждать в матчах в течение нового месяца, чтобы снова была возможность получить эту награду.

Впереди предстоит провести три очень важные встречи. Но мы с командой готовы. Надеюсь, у нас получится порадовать всех мадридистов», — приводит слова Мбаппе официальный сайт «Реала».

В прошедшем месяце 25-летний футболист принял участие в пяти матчах «Королевского клуба» во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей.

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