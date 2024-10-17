Николай Наумов — о чемпионстве «Зенита»: нет впечатления интриги

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о шансах санкт-петербургского «Зенита» стать чемпионом Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне.

«Нет впечатления интриги. На протяжении трёх последних лет я все время говорю, что первое место уже определено, потому что «Зенит» на голову выше остальных по стабильности состава, по длинной скамейке, по организационным моментам. У команды прекрасный стадион, огромная армия болельщиков. Всё это положительно влияет на игру. Конечно, у «Зенита» сейчас есть проблемы, потому что имеются травмированные, в частности Глушенков, на которого Семак делал ставку. Но команда выйдет из этого положения. В последних встречах великолепно выглядит Ерохин. «Зенит» более стабилен, чем конкуренты, и он не упустит первое место в этом сезоне», — приводит слова Наумова «Евро-Футбол».

Напомним, ранее клуб становился чемпионом России шесть раз. Сейчас сине-бело-голубые находятся на третьем месте турнирной таблицы МИР РПЛ с 26 очками в запасе.