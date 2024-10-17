Стало известно, почему в «Реале» усилился оптимизм относительно создания Суперлиги

В мадридском «Реале» возрос уровень оптимизма относительно создания Европейской Суперлиги, поскольку в стане «сливочных» считают, что перегруженный календарь УЕФА и ФИФА способен привлечь клубы к новому турниру, где будет происходить сокращение количества игр. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, в «Королевском клубе» понимают, что Суперлига намерена делать ставку на зрелищность матчей, а не на их количество. При этом в «Реале» не знают точной даты, когда это соревнование будет запущено. В стане «сливочных» считают, что вариант со стартом Суперлиги в сентябре 2025 года является слишком рискованным.

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