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Экс-президент «Локомотива»: слабо выглядит Тюкавин, ему нужен какой-то отдых

Экс-президент «Локомотива»: слабо выглядит Тюкавин, ему нужен какой-то отдых
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Экс-президент президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре московского «Динамо» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«У динамовцев явный спад. Не дай бог, Личка «поплывёт». Это будет очень плохо. После травмы форму набирает Лаксальт, и «Динамо» должно поправить свое положение. Пока слабо выглядит Тюкавин. Он потерялся. Не знаю, что на него повлияло, но ему требуется какой-то отдых. Если Личка пойдёт на то, чтобы его заменить другим форвардом, для Константина это будет полезно. Пока у него игра не идёт, и это сильно сказывается на команде», — приводит слова Наумова «Евро-Спорт».

Напомним, московское «Динамо» располагается на пятом месте турнирной таблицы РПЛ. В активе у команды 20 очков в 11 турах.

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