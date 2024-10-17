Канчельскис предположил, что Мбаппе и Винисиус будут бороться за награду «Золотой мяч»

Бывший атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал двух кандидатов, которые будут бороться за «Золотой мяч».

«Мне кажется, что Мбаппе и Винисиус — два кандидата, которые будут бороться за «Золотой мяч». Эра Месси и Роналду закончилась. Надо понимать, что футболисты с возрастом не молодеют. Придут другие им на замену. Дай бог, чтобы другие забили столько мячей, как Месси и Роналду. Но не думаю, что такое будет.

Эти два футболиста затмили всё что можно. Им нужно сказать слова благодарности, что показывали классный футбол, но сейчас их время прошло. Они продолжают играть и получать удовольствие, продлевая свою футбольную карьеру. Но появляются новые игроки с желанием получить «Золотой мяч», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Месси представил «Золотой мяч» болельщикам «Интер Майами»: