Николай Наумов: игра у ЦСКА не стройная. Если клуб хочет в тройку, это надо исключить

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил шансы ЦСКА выйти в топ-3 Российской Премьер-лиги.

«Мы знаем Николича, как сильного и опытного тренера, но пока игра у команды не стройная. Она часто рассыпается на отдельные моменты, когда ЦСКА проваливается. Это неприемлемо для лидера чемпионата. Если клуб хочет бороться за тройку, это надо исключить. Нужна более ровная и стабильная игра. Сейчас травму получил Файзуллаев, и это большой минус. Этот факт может повилять на результаты. За пятерку ЦСКА, конечно, поборется, но не думаю, что он попадет в тройку», — приводит слова Наумова «Евро-Спорт».

Напомним, сейчас ЦСКА находится на четвертом месте турнирной таблицы РПЛ. В запасе у клуба 20 очков в 11-и турах.