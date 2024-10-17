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Николай Наумов: игра у ЦСКА не стройная. Если клуб хочет в тройку, это надо исключить

Николай Наумов: игра у ЦСКА не стройная. Если клуб хочет в тройку, это надо исключить
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил шансы ЦСКА выйти в топ-3 Российской Премьер-лиги.

«Мы знаем Николича, как сильного и опытного тренера, но пока игра у команды не стройная. Она часто рассыпается на отдельные моменты, когда ЦСКА проваливается. Это неприемлемо для лидера чемпионата. Если клуб хочет бороться за тройку, это надо исключить. Нужна более ровная и стабильная игра. Сейчас травму получил Файзуллаев, и это большой минус. Этот факт может повилять на результаты. За пятерку ЦСКА, конечно, поборется, но не думаю, что он попадет в тройку», — приводит слова Наумова «Евро-Спорт».

Напомним, сейчас ЦСКА находится на четвертом месте турнирной таблицы РПЛ. В запасе у клуба 20 очков в 11-и турах.

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