Месси ответил на вопрос о желании сыграть на чемпионате мира 2026 года

37-летний нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос, планирует ли он сыграть на чемпионате мира 2026 года.

«Всё происходит неожиданно. Я не опережаю события. Стараюсь получать удовольствие от повседневной жизни. Когда придёт время, всё будет видно. Не люблю торопить события. Надеюсь, я смогу продолжать выступать на этом уровне, чтобы чувствовать себя хорошо и быть счастливым. Смотрю на эту ситуацию шире, чем просто — доиграю ли я до того момента [чемпионата мира — 2026] или нет», — приводит слова Месси Marca.

Напомним, чемпионат мира 2026 года пройдёт на территории трёх стран: США, Канады и Мексики.

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