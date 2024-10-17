Капитан «Ростова»: в глубине души понимаю, что мне будет тяжело сыграть в еврокубках

Капитан и полузащитник «Ростова» Данил Глебов оценил свои шансы на возвращение в матчи еврокубков.

«Будем надеяться. Хотелось бы верить, что да, но в глубине души понимаю, что мне будет тяжело сыграть в еврокубках», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

Сейчас ФК «Ростов» находится на девятом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Клуб заработал 12 очков в 11 турах. На счету у команды три победы, три ничьих и пять поражений в матчах.