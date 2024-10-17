Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан «Ростова»: в глубине души понимаю, что мне будет тяжело сыграть в еврокубках

Капитан «Ростова»: в глубине души понимаю, что мне будет тяжело сыграть в еврокубках
Комментарии

Капитан и полузащитник «Ростова» Данил Глебов оценил свои шансы на возвращение в матчи еврокубков.

«Будем надеяться. Хотелось бы верить, что да, но в глубине души понимаю, что мне будет тяжело сыграть в еврокубках», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

Сейчас ФК «Ростов» находится на девятом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Клуб заработал 12 очков в 11 турах. На счету у команды три победы, три ничьих и пять поражений в матчах.

Материалы по теме
Капитан «Ростова» Глебов: хочется «понюхать», что творится в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android