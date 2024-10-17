Президент «Барселоны»: сначала мы использовали рычаги, но теперь наш заработок больше трат

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что каталонский клуб находится на пути финансового выздоровления.

«Когда мы пришли [в клуб], были задействованы все [экономические] рычаги с целью выполнения срочных обязательств и улучшения условий труда. Нам удалось добиться прогресса, но рана оставалась открытой. Сегодня мы можем сказать, что «Барселона» зарабатывает больше, чем тратит. Доходы клуба выросли на 41%. Это очень важно.

Наш товарооборот вырос более чем на 70% по сравнению с прошлым годом. Были непредвиденные убытки, но мы убеждены, что в конечном итоге наши активы принесут прибыль. Экономика «Барселоны» развивается. Это не стагнирующая ситуация. В конечном итоге работа принесёт результаты. Мы залечили рану», — приводит слова Лапорты Sport.es.

Лапорта тепло поприветствовал фанатов соперника «Барселоны»: