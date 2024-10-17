Агент Кутицкого: в «Динамо» мало игроков, которые хороши в отборе

Агент 22-летнего полузащитника московского «Динамо» Александра Кутицкого Алексей Сафонов рассказал, почему его клиент стал чаще выходить на поле в текущем сезоне.

«В «Динамо» мало игроков, которые хороши в отборе. Только Саша с Фоминым сильны в этом компоненте. Остальные заточены на другое. Надо же страховать Карраскаля, Гагнидзе, Бителло и других. Саша этим занимается, использует свой шанс.

Есть более яркие игроки, но он занимается на поле немного другим. У него есть качества, он стремится расти как футболист. В плане отбора в «Динамо» Саша не уступает тому же Фомину. И вообще только они вдвоём могут отбирать мяч», — приводит слова Сафонова Metaratings.ru.

Напомним, в текущем сезоне РПЛ Александр Кутицкий принял участие в восьми матчах и не отметился результативными действиями. По результатам 11 туров московское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками.