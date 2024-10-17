Андрей Аршавин: менталитет победителя нужно вырабатывать и на детском уровне

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин на форуме «Россия — спортивная держава» высказался о том, как должна проходить подготовка юных спортсменов к турнирам ЮФЛ.

«Мнение о том, что детям не стоит играть в футбол в соревновательной манере? Я не видел ни одного спортсмена, который не хочет победить. Безусловно, в детско-юношеском футболе результат не должен превалировать над игрой, результат должен идти через игру. Мы никого не увольняли за то, что детская команда заняла четвёртое, пятое или седьмое место. Но в регионах люди, далёкие от футбола, выдвигают претензии тренерам за то, что они заняли низкие места. Однако нацеливать на результат, мне кажется, всё равно нужно. Менталитет победителя нужно вырабатывать и на детском уровне. Но ни в коем случае нельзя огульно увольнять за то или иное место», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».