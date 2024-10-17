Президент «Барселоны» рассказал, когда команда сможет вернуться на домашний стадион

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, когда планируется завершение реконструкции домашнего стадиона клуба «Камп Ноу», начавшейся осенью 2022 года.

«Я доволен выбором строительной компании и темпами работ. Мне бы хотелось более быстрого продвижения, но это невозможно. Если не будет никаких препятствий, то мы вернёмся на «Камп Ноу» в начале 2025 года. Это самая важная работа, которая сейчас ведётся в Европе. У нас будет лучший стадион в мире, самый вместительный в Европе, способный принять 105 тыс. зрителей», — приводит слова Лапорты Sport.es.

После девяти туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 24 очка и занимает первое место.

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