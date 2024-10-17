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Президент «Барселоны» рассказал, когда команда сможет вернуться на домашний стадион

Президент «Барселоны» рассказал, когда команда сможет вернуться на домашний стадион
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, когда планируется завершение реконструкции домашнего стадиона клуба «Камп Ноу», начавшейся осенью 2022 года.

«Я доволен выбором строительной компании и темпами работ. Мне бы хотелось более быстрого продвижения, но это невозможно. Если не будет никаких препятствий, то мы вернёмся на «Камп Ноу» в начале 2025 года. Это самая важная работа, которая сейчас ведётся в Европе. У нас будет лучший стадион в мире, самый вместительный в Европе, способный принять 105 тыс. зрителей», — приводит слова Лапорты Sport.es.

После девяти туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 24 очка и занимает первое место.

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