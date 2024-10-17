Гришин: у «Зенита» не должно быть проблем в матче с «Акроном»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал предстоящий матч санкт-петербургского «Зенита» с тольяттинским «Акроном».

«У «Зенита» не должно быть проблем в матче с «Акроном». У питерской команды не так много футболистов уехало в сборные, а остальные игроки сыграли неплохой товарищеский матч с «Войводиной». «Зениту» уже нельзя допускать осечек, поэтому в этом матче будет победа на классе», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, встреча пройдет 18 октября в рамках 12-го тура Российской Премьер-лиги. «Акрон» находится на восьмой строчке турнирной таблицы с 12 очками, «Зенит» — на третьей с 26 очками.