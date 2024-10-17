Гришин: ЦСКА ждёт тяжёлая игра с «Динамо» — в Махачкале поле не очень хорошего качества

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от предстоящего матча между махачкалинским «Динамо» и армейцами в 12-м туре РПЛ. Игра пройдёт в субботу, 19 октября, в 19:00 мск.

«Матч «Динамо» Махачкала — ЦСКА будет тяжёлым. Насколько я видел, в Махачкале поле не очень хорошего качества. Кроме того, махачкалинцы играют от обороны, и не каждая команда может вскрыть такую защиту. ЦСКА же привык играть на быстрых атаках, поэтому в матче с Махачкалой их не будет.

Футболисты ЦСКА хорошие и выше по мастерству и классу, чем игроки «Динамо». Армейцам нужно рассчитывать на хорошую игру, но, если не будет получаться, есть стандарты, на которых есть кому играть», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.