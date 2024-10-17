Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин: ЦСКА ждёт тяжёлая игра с «Динамо» — в Махачкале поле не очень хорошего качества

Гришин: ЦСКА ждёт тяжёлая игра с «Динамо» — в Махачкале поле не очень хорошего качества
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от предстоящего матча между махачкалинским «Динамо» и армейцами в 12-м туре РПЛ. Игра пройдёт в субботу, 19 октября, в 19:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч «Динамо» Махачкала — ЦСКА будет тяжёлым. Насколько я видел, в Махачкале поле не очень хорошего качества. Кроме того, махачкалинцы играют от обороны, и не каждая команда может вскрыть такую защиту. ЦСКА же привык играть на быстрых атаках, поэтому в матче с Махачкалой их не будет.

Футболисты ЦСКА хорошие и выше по мастерству и классу, чем игроки «Динамо». Армейцам нужно рассчитывать на хорошую игру, но, если не будет получаться, есть стандарты, на которых есть кому играть», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Украина внесла в «чёрный список» ЦСКА и «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android