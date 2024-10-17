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Денис Глушаков рассказал, чего не хватает российскому футболу

Денис Глушаков рассказал, чего не хватает российскому футболу
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Бывший игрок «Химок» Денис Глушаков считает, что российским клубам не хватает участия в еврокубках, а сборной — международных турниров.

«Что хотелось бы улучшить в российском футболе? Сейчас — чтобы мы снова играли в еврокубках, на международных турнирах. Каждый футболист хочет играть на таких турнирах. Но все равно руководители РФС — молодцы. Стараются проводить матчи для сборной. Понятно, что есть свои сложности.

В остальном у нас всё есть. Поля, мячи, всё хорошо. Только осталось играть и прогрессировать», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

Во время октябрьского учебно-тренировочного сбора сборная России не играла товарищеские матчи, поскольку РФС не смог найти соперника на фоне участия других команд в международных турнирах.

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