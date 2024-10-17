Сергей Бородин: «Краснодар» отошел от идеи с 11 воспитанниками в основе

Футболист «Торпедо» Сергей Бородин рассказал, что ФК «Краснодар» отошёл от идеи с 11 воспитанниками в основном составе клуба.
— Не кажется ли вам, что «Краснодар» отошёл от идеи с 11 воспитанниками в основном составе?
— Сейчас да. Пока клуб отошёл от этой идеи, а дальше посмотрим.
— Хотели бы, чтобы в «Краснодаре» играли только воспитанники клуба?
— Это надо спрашивать у руководства, — приводит слова Бородина «РБ Спорт».
Напомним, сейчас Краснодар находится на первом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В активе у клуба 27 очков в 11 турах. С начала текущего сезона команда не проиграла ни одного матча.