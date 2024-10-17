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Месси заявил, что осуществил все свои мечты в футболе

Месси заявил, что осуществил все свои мечты в футболе
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37-летний нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос, в чём заключается его следующая мечта или цель в футболе.

«Мне удалось осуществить все свои мечты и добиться гораздо большего, чем я мечтал в детстве. Бог подарил мне это. Я смог осуществить самую большую мечту футболиста — победить на чемпионате мира. За свою карьеру в «Барселоне» мне удалось выиграть много титулов. Также завоёвывал их в «ПСЖ», а теперь и в «Интер Майами». Изо всех сил продолжаю добиваться большего», — приводит слова Месси Marca.

Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в 2022 году, который проходил в Катаре.

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