Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чайка — Знамя Труда, результат матча Кубка России, счёт — 2:0, 17 октября 2024 года

«Чайка» победила «Знамя Труда» в матче 1/16 финала Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Чайка» из Песчанокопского и «Знамя Труда» из Орехово-Зуево. Команды играли на стадионе «имени Ивана Чайки» в Песчанокопском. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Сидориным из Москвы. «Чайка» одержала победу со счётом 2:0.

Fonbet Кубок России . 1/16 финала
17 октября 2024, четверг. 19:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
2 : 0
Знамя Труда
Орехово-Зуево
1:0 Ивашин – 15'     2:0 Пелих – 82'    

На 15-й минуте забил игрок «Чайки» Андрей Ивашин. На 82-й минуте отличился защитник «Чайки» Данил Пелих.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обошла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Абсолютным рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали Кубок России девять раз. Число участников турнира в сезоне-2024/2025 составляет 107 команд.

Турнирная сетка Кубка России
Материалы по теме
Жеребьёвка шестого раунда Пути регионов Кубка России пройдёт 18 октября
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android