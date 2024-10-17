«Чайка» победила «Знамя Труда» в матче 1/16 финала Кубка России

Завершился матч 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Чайка» из Песчанокопского и «Знамя Труда» из Орехово-Зуево. Команды играли на стадионе «имени Ивана Чайки» в Песчанокопском. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Сидориным из Москвы. «Чайка» одержала победу со счётом 2:0.

На 15-й минуте забил игрок «Чайки» Андрей Ивашин. На 82-й минуте отличился защитник «Чайки» Данил Пелих.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обошла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Абсолютным рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали Кубок России девять раз. Число участников турнира в сезоне-2024/2025 составляет 107 команд.