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Жиру: Гризманн не скрывал, что отсутствие капитанской повязки в сборной повлияло на него

Жиру: Гризманн не скрывал, что отсутствие капитанской повязки в сборной повлияло на него
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Бывший нападающий сборной Франции Оливье Жиру высказался о недовольстве экс-вингера «трёхцветных» Антуана Гризманна отсутствием у него капитанской повязки в национальной команде. Напомним, после завершения карьеры вратаря Уго Льориса в сборной её капитаном стал нападающий Килиан Мбаппе.

«Антуан Гризманн говорил, что то обстоятельство, что он не стал капитаном сборной Франции, повлияло на него. Антуан не скрывал этого. Это естественно и нормально», — приводит слова Жиру Telefoot.

30 сентября нынешнего года 33-летний Гризманн объявил о завершении карьеры во французской национальной команде. Он сыграл за неё 137 матчей, в которых забил 44 гола. В 2018 году Антуан стал с Францией чемпионом мира, а в 2021 году выиграл Лигу наций УЕФА.

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