Виталий Кафанов назвал голкиперов из РПЛ, которые его удивили в этом сезоне

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал, что в этом сезоне РПЛ его приятно удивили следующие голкиперы: Давид Волк («Динамо» Махачкала), Евгений Ставер («Рубин»), Сергей Волков («Акрон»), Богдан Москвичёв («Оренбург»).

«Вратари РПЛ, как в прошлом сезоне, так и в этом, играют здорово. Но в этом сезоне есть ребята, которые сумели освежить вратарский цех в РПЛ. Речь про Давида Волка, Евгения Ставера, Сергея Волкова и Богдана Москвичёва. Это говорит о том, что у нас много сильных голкиперов в ФНЛ. Выбор вратарей в российском футболе очень большой», — приводит слова Кафанова Metaratings.

Ранее Кафанов говорил, что сейчас наблюдается расцвет российской вратарской школы. Некоторые российские голкиперы на данный момент выступают в Европе. Например, голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов. Сафонов — воспитанник академии «Краснодара». Действующий контракт Матвея с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского вратаря в € 20 млн. В нынешнем сезоне Сафонов провёл за парижан три матча во всех турнирах, пропустив два мяча.