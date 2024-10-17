Синицын: для состоявшегося мастера Дзюбы матч с «Зенитом» — момент, чтобы напомнить о себе

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын рассказал о роли нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в предстоящем матче с «Зенитом».

«Было бы интересно, если бы «Акрон» отнял очки у «Зенита». На мой взгляд, «Зенит» — безусловный фаворит в этой встрече, но периодически новички преподносят сюрпризы. Может, и в этой игре «Зенит» столкнётся с проблемами.

В этом матче громкая вывеска, так как «Зенит» — гранд нашего футбола, как и ЦСКА, «Спартак», «Краснодар», «Локомотив» и «Динамо». Поэтому это вызов для молодых футболистов и новичков «Акрона», а также для состоявшегося мастера Дзюбы. Для Артёма это один из моментов, чтобы напомнить о себе», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.