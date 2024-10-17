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«Стоит проиграть — и ты полный отстой». Франк высказался в защиту критикуемого тен Хага

«Стоит проиграть — и ты полный отстой». Франк высказался в защиту критикуемого тен Хага
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Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк высказался в поддержку нидерландского специалиста Эрика тен Хага, возглавляющего «Манчестер Юнайтед», подвергающегося массовой критике на фоне последних результатов команды.

«Невероятно, с каким пристальным вниманием ему приходиться сталкиваться. Как главный тренер я понимаю, каково это — оказаться в такой ситуации. Думаю, что критики слишком много.

Он [тен Хаг] явно хороший тренер, выигравший два трофея за два сезона. Но понимаю, как это работает: если команда побеждает, то главный тренер просто фантастический, но если команда проигрывает, то главный тренер — полный отстой!» — приводит слова Франка Manchester Evening News.

«Манчестер Юнайтед» заработал восемь очков после семи туров и располагается на 14-й строчке.

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