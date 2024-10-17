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Игрок «Ротора» Сухомлинов поделился впечатлением от работы под руководством Карпина

Игрок «Ротора» Сухомлинов поделился впечатлением от работы под руководством Карпина
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Защитник «Ротора» Максим Сухомлинов назвал главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина лучшим тренером страны. Сухомлинов является воспитанником «Ростова».

«Запомнил Карпина как открытого человека. Мы встретились с ним в одном ростовском баре, когда я уже выступал за другой клуб. Валерий Георгиевич узнал меня, мы поговорили о моей карьере, и в конце он пожелал мне успехов. Для меня Карпин на сегодняшний день – лучший тренер России», — приводит слова Сухомлинова «РБ Спорт».

Валерий Карпин возглавляет «Ростов» с конца 2017 года. На данный момент Карпин по совместительству является главным тренером сборной России. Тренер уже работал в Испании, где возглавлял «Мальорку».

«Ротор» занимает восьмое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, набрав 19 очков.

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