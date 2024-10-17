Ямаль, Гарначо, Гюлер, Эндрик — в списке претендентов на приз Golden Boy

Авторитетное итальянское издание Tuttosport в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) опубликовало список из 25 претендентов на приз Golden Boy, который вручается лучшему игроку младше 21 года в Европе.

Список претендентов на награду Golden Boy — 2024:

Ламин Ямаль («Барселона»); Жоау Невеш («ПСЖ»); Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»); Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»); Пау Кубарси («Барселона»); Савио («Манчестер Сити»); Рико Льюис («Манчестер Сити»); Александар Павлович («Бавария»); Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»); Йоррел Хато («Аякс»); Джейми Байно-Гиттенс («Боруссия» Дортмунд); Лени Йоро («Манчестер Юнайтед»); Кенан Йылдыз («Ювентус»); Кристиан Москера («Валенсия»); Адам Уортон («Кристал Пэлас»); Арда Гюлер («Реал» Мадрид); Матис Тель («Бавария»); Дезире Дуэ («ПСЖ»); Оскар Глух («Ред Булл Зальцбург»); Самуэль Омородион («Порту»); Вильсон Одобер («Тоттенхэм»); Андреас Шельдеруп («Бенфика»); Эндрик («Реал» Мадрид); Элисс Бен-Сегир («Монако»); Самюэль Мбангула («Ювентус»).

Сколько стоят молодые футболисты: