Виталий Кафанов оценил игру Ивана Злобина в Португалии

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал, что голкипер «Фамаликана» Иван Злобин является кандидатом в национальную команду по результатам его игры в последнее время.

– Иван Злобин входит в число лучших вратарей Португалии. Он входит в расширенный список?

– Безусловно! В последнем матче с «Риу Аве» он был признан лучшим игроком. Этот сезон Ваня Злобин проводит на высоком уровне. С самого начала Иван поднял планку и держит до сегодняшнего дня. Как начал играть, так и держит эту планку, — приводит слова Кафанова Metaratings.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.