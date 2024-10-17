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Гришин предположил, с какими проблемами столкнётся «Краснодар» в матче со «Спартаком»

Гришин предположил, с какими проблемами столкнётся «Краснодар» в матче со «Спартаком»
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром». Игра состоится в субботу, 19 октября.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
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X
П2

«Краснодар» играет очень хорошо, но непонятно, будет ли играть со «Спартаком» Кордоба, от которого очень сильно зависит команда. «Быки» показывают хороший футбол и неплохо готовы. Но единственная проблема «Краснодара», что много латиносов в сборной. Никто не знает, в каком состоянии они прилетят сюда. А у «Спартака» никто не отнимает преимущество своего поля», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» после 11 туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Подопечные Мурада Мусаева набрали 27 очков. «Быки» — единственная команда в этом сезоне РПЛ, которая на данный момент не имеет ни одного поражения. «Спартак» занимает шестое место, набрал 19 очков.

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