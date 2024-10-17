Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денис Глушаков назвал тренера из РПЛ, который является для него примером

Денис Глушаков назвал тренера из РПЛ, который является для него примером
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Химок» Денис Глушаков считает, что примером тренера является Сергей Семак из «Зенита».

«Я слишком добрый, чтобы быть тренером? Я всегда добрый, но надо знать, когда менять отношение. Надо понимать, кого по головке погладить, кому подзатыльник дать. Все люди разные, у всех разные менталитеты.

Кто для меня пример в качестве главного тренера? Далеко не надо ходить, Семак. Он прошёл обучение, был помощником главного тренера, а потом и сам возглавил команду. Надо, наверное, стремиться туда», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Сергей Семак выиграл 12 трофеев в качестве тренера. Все свои трофеи Семак завоевал с «Зенитом» (шесть чемпионских титулов РПЛ, два Кубка России и четыре Суперкубка). В прошлом сезоне «Зенит» взял все трофеи на внутренней арене.

«Зенит» в текущем сезоне занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 11 туров. Подопечные Сергея Семака набрали 26 очков. На первом месте идёт «Краснодар», у которого 27 очков после 11 матчей. В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях с «Акроном». Матч начнётся завтра, 18 октября, в 18:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Денис Глушаков рассказал, чего не хватает российскому футболу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android