Денис Глушаков назвал тренера из РПЛ, который является для него примером

Бывший футболист «Химок» Денис Глушаков считает, что примером тренера является Сергей Семак из «Зенита».

«Я слишком добрый, чтобы быть тренером? Я всегда добрый, но надо знать, когда менять отношение. Надо понимать, кого по головке погладить, кому подзатыльник дать. Все люди разные, у всех разные менталитеты.

Кто для меня пример в качестве главного тренера? Далеко не надо ходить, Семак. Он прошёл обучение, был помощником главного тренера, а потом и сам возглавил команду. Надо, наверное, стремиться туда», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Сергей Семак выиграл 12 трофеев в качестве тренера. Все свои трофеи Семак завоевал с «Зенитом» (шесть чемпионских титулов РПЛ, два Кубка России и четыре Суперкубка). В прошлом сезоне «Зенит» взял все трофеи на внутренней арене.

«Зенит» в текущем сезоне занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 11 туров. Подопечные Сергея Семака набрали 26 очков. На первом месте идёт «Краснодар», у которого 27 очков после 11 матчей. В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях с «Акроном». Матч начнётся завтра, 18 октября, в 18:00 мск.