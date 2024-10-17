Президент «Барселоны» раскритиковал тренера сборной Испании за нагрузку на игроков

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подверг критике главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте, ранее заявившего, что основную ответственность за увеличившееся количество травм у игроков несут их клубы, а не национальные команды.

«Если [де ла Фуэнте] считает, что клубы должны быть более осторожными с футболистами, то они [сборные] должны предоставлять нам право отпускать или не отпускать их на международные матчи. Они обязаны предоставлять такую возможность клубам, которые платят игрокам зарплаты. Нужно это учитывать. Да, футболисты играют мало матчей за сборную, но мы, клубы, платим им.

Мы не хотим, чтобы повторилась ситуация с Педри. Также было безрассудно заставлять Ламина [Ямаля] играть и в субботу, и во вторник. Мне не нравится, что они пытались убедить его сыграть. Конечно, мы договорились [со сборной]. Нам нужно защищать свои интересы», — приводит слова Лапорты Football Espana.

Напомним, вингер сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль получил травму в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций с Данией (1:0).

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