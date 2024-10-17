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Матч между Францией и Израилем пройдёт при «чрезвычайно усиленной» системе безопасности

Матч между Францией и Израилем пройдёт при «чрезвычайно усиленной» системе безопасности
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Префект парижской полиции Лоран Нуньес объявил о подготовке «чрезвычайно усиленной» системы безопасности для матча Лиги наций между Францией и Израилем, который состоится 14 ноября на стадионе «Стад де Франс».

Проведение игры стало возможным только лишь при «огромной бдительности и чрезвычайно усиленной системе безопасности», заявил Лоран Нуньес, префект парижской полиции, в программе Apolline Matin. Он пояснил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке матч будет поставлен под очень пристальное наблюдение.

«В нынешнем геополитическом контексте это, очевидно, матч высокого риска, но он будет сыгран в нормальных условиях. Таким образом, было решено, что встреча пройдёт на стадионе «Стад де Франс», как и планировалось ранее.

Мы говорили об этом с министром внутренних дел Брюно Ретайло. Будет чрезвычайно усиленная система безопасности, которая будет соответствовать очень высоким стандартам, чтобы избежать беспорядков как снаружи, так и внутри. Чтобы обеспечить безопасный вход людей, будут проводиться тщательные обыски и, прежде всего, большая система безопасности снаружи и внутри стадиона», — приводит заявление Нуньеса RMC Sport.

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