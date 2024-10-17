Президент «Барселоны»: нам предлагали € 250 млн за Ямаля, но я сказал: «Нет»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о трансферной политике каталонского клуба.

«Мы [«Барселона»] умеем продавать. Если кто-то хочет купить наших футболистов, то он должен сделать хорошее предложение. Но мы хотим, чтобы те, кто играют в «Барселоне», уважали клуб и друг друга. В клуб обращались с предложением продать Ламина [Ямаля] за € 250 млн, и я сказал: «Нет», — приводит слова Лапорты Sport.es.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «ПСЖ» предлагал сине-гранатовым € 250 млн за Ямаля. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 17-летнего футболиста составляет € 150 млн.

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