Власти Франции запретили фанатам «ПСЖ» приезжать в Марсель — RMC Sport

Министерство внутренних дел Франции опубликовало указ, запрещающий поездку болельщиков «Пари Сен-Жермен» в Марсель во время матча «Классик» с ФК «Марсель». Напомним, встреча состоится в рамках 9-го тура Лиги 1 27 октября, сообщает RMC Sport.

В этот четверг, 17 октября, государственные органы подтвердили запрет на въезд болельщиков «ПСЖ» в Марсель приказом Министерства внутренних дел. По данным документа, болельщики парижского клуба не смогут поехать в Марсель 27 октября.

Напомним, сейчас «ПСЖ» располагается на втором месте турнирной таблицы Лиги 1 с 17 очками после семи матчей. ФК «Марсель» занимает третью строчку с 14 очками в активе.