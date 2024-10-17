Лапорта: «Барселона» — лучший клуб Европы, но оппозиция пытается мешать нам

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказал своё отношение к критикующей его деятельность оппозиции.

«Я уважаю мнение всего мира. Но большинство барселонцев довольны. Я считаю, что эти апокалиптические заявления ошибочны. Многие барселонцы думают, что нужно испортить то хорошее время, что мы пережили. Они создают реальность, которой нет.

Правда в том, что «Барса» снова в центре нашей жизни. Это лучший клуб во всей Европе. Оппозиция раздражает большинство болельщиков и пытается ослабить наше устройство. Нам необходимо быть едиными. Это группы, созданные только, чтобы критиковать», — приводит слова Лапорты Marca.

Эмоциональная встреча Пике и Лапорты перед Суперкубком Испании: