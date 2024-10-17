«Барселона» перевела деньги мошеннику, который выдал себя за агента Левандовского

«Барселона» перечислила € 1 млн мошеннику, который выдал себя за агента нападающего каталонского клуба Роберта Левандовского Пини Захави. Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, «Барселона» перевела деньги в счёт сделки с агентом, однако банк, осуществляющий операцию, заблокировал транзакцию и вернул средства обратно.

В нынешнем сезоне 36-летний Левандовски принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.