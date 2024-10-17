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«Арсенал» проявляет интерес к плеймейкеру «Аталанты» — Caught Offside

«Арсенал» проявляет интерес к плеймейкеру «Аталанты» — Caught Offside
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«Арсенал» заинтересован в 23-летнем атакующем полузащитнике «Аталанты» Шарле Де Кетеларе. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, главный тренер лондонского клуба Микель Артета является большим поклонником бельгийского футболиста. Однако «Арсенал» может столкнуться с конкуренцией со стороны «Манчестер Сити», «Тоттенхэма», «Ньюкасл Юнайтед» и «Вест Хэма».

В нынешнем сезоне Де Кетеларе принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 34 млн.

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