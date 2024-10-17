Игрок ЦСКА Мусаев рассказал, какую роль предпочитает на поле

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал, что на поле хочет выполнять функции классического нападающего.

«В ЦСКА я бы не хотел разгонять атаки. Здесь есть люди, которые лучше меня этим занимаются: Обляков, Файзуллаев, Кисляк – отлично отдают из глубины. Я хочу забивать. При этом цепляться и держать мяч в определённых ситуациях — моя обязанность. Хочу улучшить этот навык», — приводит слова Мусаева Sports.ru.

Мусаеву 23 года, профессиональную карьеру Тамерлан начал в футбольном клубе «Балтика» Калининград. За «КАМАЗ» и ульяновскую «Волгу» нападающий выступал на правах аренды. С зимы 2024 года Мусаев играет за ЦСКА. В сезоне-2024/2025 Тамерлан провёл 16 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего форварда армейцев в € 3 млн.