Стало известно решение апелляционного комитета РФС по делу Андреева и «Ростова»

Апелляционный комитет РФС оставил в силе дисквалификацию бывшего спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева, а также уменьшил штраф «Ростова» на 150 тыс. рублей. Андреев отстранён от футбольной деятельности на три года (два из них — условно).

«– Изменить решение КДК РФС от 23 августа 2024 года и изложить его в следующей редакции:

«За необеспечение безопасности, поставившее под угрозу безопасность официальных лиц матча – оштрафовать ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону) на 200 000 рублей.

Предупредить, что в случае очередного нарушения к ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону) будут применены более строгие санкции».

– Отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Андреева на решение комитета РФС по этике от 30 августа 2024 года», — говорится в решении РФС.

Напомним, Андреев в резкой форме высказался в адрес судейской бригады, а также применил физическое воздействие к одному из арбитров на выездном матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:3).