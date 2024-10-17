Эдерсон уверен, что в «Ман Сити» уже знают, кто заменит Гвардиолу на посту тренера команды

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон уверен, что руководство «горожан» уже определилось с тем, кто станет главным тренером клуба в случае ухода из него испанского специалиста Хосепа Гвардиолы.

«Манчестер Сити» — очень хорошо структурированный клуб, который здорово управляется отличными директорами. Я уверен, что у клуба уже есть кандидатура следующего тренера. В тот день, когда Пеп решит уйти, «Манчестер Сити» постарается продолжить выступать в том же духе.

Но, конечно же, это была бы большая потеря [если бы Гвардиола ушёл]. Мы говорим о лучшем тренере в мире, но я вижу, что клуб действительно хорошо подготовлен к эпохе после Гвардиолы», — приводит слова Эдерсона TNT Sports Brasil.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Гвардиола может покинуть «Манчестер Сити» по окончании нынешнего сезона.

Гвардиола поддерживает «Бостон» в финале НБА: