В руководстве «Байера» попросили Жонатана Та не переходить в «Баварию»

Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро высказался о сорванном трансфере центрального защитника леверкузенского клуба Жонатана Та в «Баварию» минувшим летом.

«Само собой разумеется, что мы не хотим усиливать лучшими футболистами наших прямых конкурентов. Это же я сказал Жонатану Та напрямую. Могу понять желание игрока уйти, но я бы предпочёл, чтобы он перешёл в любой другой клуб, кроме немецкого.

Не уйдёт ли Вирц в «Баварию»? В футболе ничего нельзя обещать. Мы были бы счастливы, если бы он остался с нами навсегда. Скорее всего, Вирц станет самым дорогим немецким футболистом в истории, если будет продан», — приводит слова Карро Sky Sport Germany.

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