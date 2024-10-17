Президент «Барселоны» выступил против турнира Лиги наций УЕФА

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о своём отношении к Лиге наций УЕФА.

«Я против Лиги наций. Они [УЕФА] провели это соревнование через чёрный ход. Права футболистов в нём не соблюдаются, а клубы платят за это. Оно должно регулироваться в интересах игроков и клубов», — приводит слова Лапорты Relevo.

Лига наций УЕФА была основана в 2018 году. На текущий момент данный турнир по одному разу выигрывали сборная Португалии (2019 год), сборная Франции (2021 год) и сборная Испании (2023 год). Соревнование связано с отборочными циклами к чемпионатам Европы и чемпионатам мира, давая дополнительную возможность выхода в финальную стадию этих соревнований ряду национальных команд.

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