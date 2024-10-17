Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился мнением о Фёдоре Чалове

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился мнением о бывшем одноклубнике Фёдоре Чалове.

«Отдельно скажу про Федю Чалова. Во Второй лиге я думал, что футболисты его уровня – какие-то другие люди. И приятно удивился, какой на самом деле Федя добрый, потрясающий человек. Когда я забивал, он всегда подходил после матчей и пожимал руку: «Красавец, рад за тебя». Даже на сборах», — приводит слова Мусаева Sports.ru.

Чалов присоединился к греческому ПАОКу минувшим летом. Действующее соглашение россиянина с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 10 млн.

Мусаеву 23 года, профессиональную карьеру Тамерлан начал в футбольном клубе «Балтика» Калининград. За «КАМАЗ» и ульяновскую «Волгу» нападающий выступал на правах аренды. С зимы 2024 года Мусаев играет за ЦСКА. В сезоне-2024/2025 Тамерлан провёл 16 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего форварда армейцев в € 3 млн.