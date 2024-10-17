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«Барселона» определилась с долгосрочной заменой для 36-летнего Левандовского

«Барселона» определилась с долгосрочной заменой для 36-летнего Левандовского
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«Барселона» рассматривает 25-летнего нападающего «Ньюкасла» Александера Исака и форварда «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса в качестве долгосрочной замены для 36-летнего Роберта Левандовского. Об этом сообщает CaughtOffside.

При этом, как информирует источник, главной трансферной целью сине-гранатовых по-прежнему остаётся 24-летний нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. В случае неудачи с подписанием норвежского футболиста приоритет будет отдан Исаку.

Действующее трудовое соглашение Исака с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Действующее трудовое соглашение Нуньеса с мерсисайдцами рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 65 млн.

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