Министр туризма и спорта Казахстана: шутка Станислава Черчесова оказалась неудачной

Министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов высказал своё мнение по поводу поведения тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«Конечно, шутка Станислава Черчесова про «французский язык» оказалась неудачной. Это прекрасно понимают как в Федерации футбола Казахстана, так и сам тренер. Однако задача Черчесова — вывести нашу сборную на новый уровень. И давайте оценивать его прежде всего по работе», — написал Мырзабосынов в одной из социальных сетей.

Минспорта Казахстана ранее потребовало провести разъяснительную работу с Черчесовым в связи с тем, что после матча со сборной Словении (0:1) в Лиге наций российский тренер ответил журналисту в футболке французского «ПСЖ», задававшему вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь?». Тренера оштрафовали на 738 400 тенге (около 150 тысяч рублей).

Отметим, что после назначения главным тренером сборной Казахстана Станиславу Черчесову не понравился вопрос на казахском языке. Тогда россиянин столкнулся с критикой в стране, где он работает. После этого Черчесов даже начал учить казахский.

Напомним, в четырёх матчах под руководством Станислава Черчесова сборная Казахстана не побеждала и не забивала.