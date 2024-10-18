Жерар Пике предложил идею уменьшения нагрузок для футболистов из-за плотного календаря

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике считает, что футбольным лигам нужно сократить количество участников до 16 команд.

«Матчей слишком много, и теперь мы видим, как игроки кричат: «Мы получаем травмы». Игры проходят каждые три дня, а летом у нас нет времени на отдых.

Я думаю, что количество матчей следует сократить. Нужно было бы созвать все лиги и сказать им, что вместо 20 команд соревнования должны проводиться только с участием 16 клубов», — приводит слова Пике RMC Sport.

Многие футболисты по ходу сезона выражают своё недовольство относительного плотного календаря из-за увеличения числа матчей в еврокубках и турниров сборных. Некоторые игроки в будущем не исключают забастовку.