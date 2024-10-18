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Президент «Барселоны» заявил, что новый формат Лиги чемпионов не оправдал его ожиданий

Президент «Барселоны» заявил, что новый формат Лиги чемпионов не оправдал его ожиданий
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением об обновлённом формате Лиги чемпионов.

«Я думал, мы будем получать больше денег, но оказалось, что получили больше встреч. Выиграть этот турнир престижно, однако я ожидал, что всё будет иначе. Тот факт, что больше нет ответных матчей [на групповом этапе], искажает ситуацию.

Суперлига? Она жива как никогда, и для неё всё готово. Но необходимо достичь взаимопонимания с футбольными организациями. «Барса» должна сыграть роль моста между этими организациями и Суперлигой», — приводит слова Лапорты Marca.

После двух туров общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» набрала три очка и занимает 17-е место.

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Лапорта тепло поприветствовал фанатов соперника «Барселоны»:

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