Президент «Барселоны» заявил, что новый формат Лиги чемпионов не оправдал его ожиданий

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением об обновлённом формате Лиги чемпионов.

«Я думал, мы будем получать больше денег, но оказалось, что получили больше встреч. Выиграть этот турнир престижно, однако я ожидал, что всё будет иначе. Тот факт, что больше нет ответных матчей [на групповом этапе], искажает ситуацию.

Суперлига? Она жива как никогда, и для неё всё готово. Но необходимо достичь взаимопонимания с футбольными организациями. «Барса» должна сыграть роль моста между этими организациями и Суперлигой», — приводит слова Лапорты Marca.

После двух туров общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» набрала три очка и занимает 17-е место.

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Лапорта тепло поприветствовал фанатов соперника «Барселоны»: