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Рио Фердинанд рассказал, как некоторые игроки в «Ман Юнайтед» злили Криштиану Роналду

Рио Фердинанд рассказал, как некоторые игроки в «Ман Юнайтед» злили Криштиану Роналду
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд вспомнил историю времён выступления нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду за английский клуб.

«Мы постоянно подкалывали его из-за футболки с номером «7». Потому что он явно взял её специально и знал историю с тобой. И мы говорили ему: «Настоящий номер «7» — Бекхэм», когда у него были проблемы, и он выходил из себя», — сказал Фердинанд Дэвиду Бекхэму в своём подкасте.

Напомним, Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 15 млн.

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