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Бекхэм: фанаты «Манчестер Юнайтед» потеряли доверие к руководству клуба за долгие годы

Бекхэм: фанаты «Манчестер Юнайтед» потеряли доверие к руководству клуба за долгие годы
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм поделился мнением о новом совладельце «красных дьяволов» сэре Джиме Рэтклиффе.

«Я думаю, что перемены определённо были нужны. Клубу был необходим свежий взгляд на то, как нужно управлять им и принимать решения.

Мне нравится Джим [Рэтклифф]. За эти годы я несколько раз встречался с ним у общих друзей и думаю, что он фанат и отличный бизнесмен. Важно, что болельщики видят его небезразличие.

Болельщики потеряли доверие к руководству за эти годы. Но сейчас, надеюсь, всё изменится, однако для этого нужно время. Мы, болельщики «Юнайтед», были довольно терпеливыми на протяжении многих лет, но мы хотим вернуть те славные времена, и чем скорее, тем лучше», — приводит слова Бекхэма ESPN со ссылкой на подкаст Рио Фердинанда.

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